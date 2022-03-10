Назван новый симптом коронавируса

07:13 19 октября Киев, Украина

Исследования показали, что изменения слуха могут свидетельствовать о наличии коронавирусной инфекции COVID-19



Как выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета, часть пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах. Также были зарегистрированы случаи, когда у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, этот симптом в дальнейшем перерастал в полную потерю слуха.



По словам исследователей, несмотря на то, что к настоящему времени уже имеется довольно много работ, посвященных коронавирусу и связанным с ним симптомам, о вызываемых им нарушениях слуха пока известно довольно мало. В связи с этим они призвали врачей обращать больше внимания на подобные проявления инфекции.



В то же время ученые отметили, что тиннитус может быть признаком и других заболеваний. В случае если человек заражен именно коронавирусом, скорее всего, нарушения слуха у него будут сопровождаться и другими, более распространенными симптомами, считают специалисты.