Насколько опасен новый штамм COVID-19

В Юго-Восточной Азии столкнулись с новым штаммом мутировавшего коронавируса. Его назвали D614G, некоторые ученые предполагают, что новый штамм коронавируса может быть более заразным, однако подчеркивают: доказательств этому пока нет
В Малайзии обнаружили кластер из 45 заболевших. Вспышка началась от человека, который вернулся из Индии и нарушил карантин. Отмечается, что его тест на COVID-19 по возвращении в страну был отрицательным. За нарушение противоэпидемических правил его приговорили к пяти месяцам тюрьмы и штрафу.
Штамм был обнаружен во многих других странах и стал преобладающим в Европе и США, при этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию.
Глава отдела эпидемиологии Университета Гонконга Бенджамин Коулинг говорит, что сейчас D614G выявляют чаще, что может указывать на какое-то его конкурентное преимущество перед другими штаммами. Однако он подчеркивает: доказательств большей заразности нового штамма пока нет.
В Малайзии обнаружили кластер из 45 заболевших. Вспышка началась от человека, который вернулся из Индии и нарушил карантин. Отмечается, что его тест на COVID-19 по возвращении в страну был отрицательным. За нарушение противоэпидемических правил его приговорили к пяти месяцам тюрьмы и штрафу.
Штамм был обнаружен во многих других странах и стал преобладающим в Европе и США, при этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию.
Глава отдела эпидемиологии Университета Гонконга Бенджамин Коулинг говорит, что сейчас D614G выявляют чаще, что может указывать на какое-то его конкурентное преимущество перед другими штаммами. Однако он подчеркивает: доказательств большей заразности нового штамма пока нет.
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