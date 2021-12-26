НАН: в Украине массово начали болеть коронавирусом дети до 9 лет

Неожиданный рост инфицирования коронавирусом среди детского населения Украины в возрасте младше 9 лет послужил росту детской госпитализации.
Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 20 апреля – 4 мая 2021 года НАНУ.
Согласно данным НАН, на позапрошлой неделе (5-11 апреля) в Украине уровень госпитализации детей в возрасте до 9 лет был 6,2 на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе (12-18 апреля) этот показатель вырос до 6,5. При этом госпитализация пациентов в возрасте от 10 до 19 лет упал с 3,4 на 100 тыс. населения до 2,6.
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