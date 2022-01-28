НАН Украины прогнозирует до 52 тысяч суточных случаев COVID-19 в начале февраля

Нацакадемия наук Украины прогнозирует на начало февраля пиковые показатели заболевания COVID-19, которые составят до 52000 случаев в сутки.
По их словам, количество новых случаев «приблизительно удваивается» еженедельно. А учитывая опыт других стран, пиковые значения заболеваний в сутки следует ожидать через 1-3 недели.
Средние значения заражений коронавирусом с 26 января по 1 февраля составят 29878 человек (от 25 012 до 34 266), а уже со 2 по 8 февраля – 39241 больных в сутки (от 20 596 до 52 651).
Несмотря на то, что заполненность больниц выросла до 31%, уровень смертности продолжает незначительное снижение. В НАН отмечают, что наблюдаемая летальность снижается из-за уменьшения доли больных пожилых людей.
По их словам, количество новых случаев «приблизительно удваивается» еженедельно. А учитывая опыт других стран, пиковые значения заболеваний в сутки следует ожидать через 1-3 недели.
Средние значения заражений коронавирусом с 26 января по 1 февраля составят 29878 человек (от 25 012 до 34 266), а уже со 2 по 8 февраля – 39241 больных в сутки (от 20 596 до 52 651).
Несмотря на то, что заполненность больниц выросла до 31%, уровень смертности продолжает незначительное снижение. В НАН отмечают, что наблюдаемая летальность снижается из-за уменьшения доли больных пожилых людей.
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