НАН: осенняя вспышка COVID-19, в сочетании с индийским штаммом, станет вдвойне опаснее

13:52 17 Май Киев, Украина

Рассматривая ковид с точки зрения сезонного вируса, осенью ожидаем очередную вспышку пандемии, однако в сочетании с индийским штамом, эта вспышка станет вдвойне опасна.

Об этом рассказал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков.

"Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус - сезонное заболевание. Летом должно быть ослабление, а осенью снова будет вспышка", – отметил Широбоков.

По его данным, индийский штамм ковида имеет двойную мутацию и способен вызывать более тяжелые формы заболевания.