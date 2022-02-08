НАН: осенняя вспышка COVID-19, в сочетании с индийским штаммом, станет вдвойне опаснее
13:52 17 Май Киев, Украина
Рассматривая ковид с точки зрения сезонного вируса, осенью ожидаем очередную вспышку пандемии, однако в сочетании с индийским штамом, эта вспышка станет вдвойне опасна.
Об этом рассказал профессор, вирусолог, академик НАН
Владимир Широбоков.
"Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус - сезонное заболевание. Летом должно быть ослабление, а осенью снова будет вспышка", – отметил Широбоков.
По его данным, индийский штамм ковида имеет двойную мутацию и способен вызывать более тяжелые формы заболевания.
"Этот штамм действительно опасен, вызывает более тяжелые формы заболевания. Поражает не только пожилых людей, но и людей среднего возраста. Вирус приобретает темпы мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ждет", – резюмировал вирусолог.
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