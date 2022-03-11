Наличие заболевания гриппом в шесть раз увеличит риск смерти от коронавируса

08:21 18 октября Киев, Украина

После проведенных исследований, ученые из Ливерпульского университета пришли к заключению, что после перенесенного заболевания гриппом, инфицированный COVID-19 имеет в шесть раз больший риск смертельного исхода. Свои выводы по итогам исследования ученые опубликовали на bioRxiv.

Специалисты провели эксперимент на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а вторых последовательно гриппом и коронавирусом.

В результате у коинфицированных мышей течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой группы.

"Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей", - отметил один из авторов исследования Джеймс Стюарт.

Кроме того, во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.

По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.

Ранее сообщалось, что МОЗ заказал тесты сразу на несколько болезней. Так, ПЦР-тесты будут определять наличие пяти болезней: коронавируса и нескольких видов гриппа.

Напомним, ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа. Новый препарат, по расчетам ученых, должен обеспечить защиту одновременно от двух патогенов.