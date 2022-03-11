Наличие заболевания гриппом в шесть раз увеличит риск смерти от коронавируса

После проведенных исследований, ученые из Ливерпульского университета пришли к заключению, что после перенесенного заболевания гриппом, инфицированный COVID-19 имеет в шесть раз больший риск смертельного исхода. Свои выводы по итогам исследования ученые опубликовали на bioRxiv.
Специалисты провели эксперимент на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а вторых последовательно гриппом и коронавирусом.
В результате у коинфицированных мышей течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой группы.
Кроме того, во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.
По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.
Ранее сообщалось, что МОЗ заказал тесты сразу на несколько болезней. Так, ПЦР-тесты будут определять наличие пяти болезней: коронавируса и нескольких видов гриппа.
Напомним, ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа. Новый препарат, по расчетам ученых, должен обеспечить защиту одновременно от двух патогенов.
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