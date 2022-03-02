Найдено универсальное антитело, которое нейтрализует разные коронавирусы

14:42 31 Май Киев, Украина

Найденные учеными универсальные антитела к коронавирусу могут стать отправной точкой для создания вакцин более широкого действия.





Американские ученые обнаружили перекрестно-реактивное антитело к



Отмечается, что универсальное антитело было обнаружено при исследовании образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами SARS-CoV-2.



Антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 – коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой наблюдалась в начале 2000-х годов. Об этом говорится в сообщении на сайте Института Скриппса.Американские ученые обнаружили перекрестно-реактивное антитело к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, которые вызывают обычную простуду.Отмечается, что универсальное антитело было обнаружено при исследовании образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами SARS-CoV-2.Антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 – коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой наблюдалась в начале 2000-х годов.

"Наша идентификация кросс-реактивного антитела против SARS-CoV-2 и более распространенных коронавирусов является перспективной разработкой на пути к вакцине или терапии широкого действия", – заявил один из авторов исследования, иммунолог Деннис Бертон.

Ученые полагают, что антитело вырабатывается В-лимфоцитами, "запомнившими" простудный коронавирус и активизирующимися при инфицировании SARS-CoV-2.

"В-клетки памяти – важная часть иммунной системы. Они "помнят" первоначальные угрозы заболевания и могут циркулировать в кровотоке в течение десятилетий, готовые вернуться к действиям, если угроза возникнет снова", – говорится в исследовании.

Установлено, что антитело связывается, главным образом, с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.