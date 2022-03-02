Найдено универсальное антитело, которое нейтрализует разные коронавирусы

Найденные учеными универсальные антитела к коронавирусу могут стать отправной точкой для создания вакцин более широкого действия.
Об этом говорится в сообщении на сайте Института Скриппса.
Американские ученые обнаружили перекрестно-реактивное антитело к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, которые вызывают обычную простуду.
Отмечается, что универсальное антитело было обнаружено при исследовании образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами SARS-CoV-2.
Антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 – коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой наблюдалась в начале 2000-х годов.
Американские ученые обнаружили перекрестно-реактивное антитело к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, которые вызывают обычную простуду.
Отмечается, что универсальное антитело было обнаружено при исследовании образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами SARS-CoV-2.
Антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 – коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой наблюдалась в начале 2000-х годов.
Ученые полагают, что антитело вырабатывается В-лимфоцитами, "запомнившими" простудный коронавирус и активизирующимися при инфицировании SARS-CoV-2.
Установлено, что антитело связывается, главным образом, с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.
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