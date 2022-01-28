Надзорный орган ЕС одобрил таблетки Pfizer против Covid-19

Управление по контролю за оборотом наркотиков ЕС одобрило противовирусную таблетку Pfizer, что сделало ее первым пероральным противовирусным средством, разрешенным в Европе, для лечения коронавируса.
Исследования показали, что препарат под названием Paxlovid снижает госпитализацию и смертность у пациентов с риском тяжелого течения Covid, а также может быть эффективным против варианта Omicron.
Таблетки рассматриваются как потенциально огромный шаг к прекращению пандемии, поскольку их можно принимать дома, а не в больнице.
«Паксловид — первое пероральное противовирусное лекарство, рекомендованное в ЕС для лечения Covid-19», — говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
Соединенные Штаты, Канада и Израиль входят в число немногих стран, которые уже дали зеленый свет лечению Pfizer.
Европейская комиссия теперь должна официально разрешить препарат, но это процедура формальна, она занимает несколько дней.
«Паксловид — это первый пероральный противовирусный препарат для домашнего использования в нашем портфолио, который может реально помочь людям с высоким риском прогрессирования тяжелой формы Covid», — заявила в своем заявлении комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
«Мы также видели многообещающие доказательства эффективности Паксловида против Омикрона и других вариантов».
Препарат Pfizer представляет собой комбинацию новой молекулы PF-07321332 и антивирусного ритонавира против ВИЧ, которые принимаются в виде отдельных таблеток.
EMA заявило, что «рекомендует Paxlovid для лечения Covid-19 у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой болезни».
Эксперты EMA изучили исследование, «показывающее, что лечение паксловидом значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть хотя бы одно основное заболевание, подвергающее их риску тяжелого течения Covid-19».
Пациентам давали таблетки в течение пяти дней после появления симптомов, и в течение следующего месяца только 0,8% из 1039 исследованных человек попали в больницу по сравнению с 6,3% тех, кто получал плацебо.
По данным EMA, в группе Паксловида не было смертей, а в группе плацебо — девять смертей.
Исследования показали, что препарат под названием Paxlovid снижает госпитализацию и смертность у пациентов с риском тяжелого течения Covid, а также может быть эффективным против варианта Omicron.
Таблетки рассматриваются как потенциально огромный шаг к прекращению пандемии, поскольку их можно принимать дома, а не в больнице.
«Паксловид — первое пероральное противовирусное лекарство, рекомендованное в ЕС для лечения Covid-19», — говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
Соединенные Штаты, Канада и Израиль входят в число немногих стран, которые уже дали зеленый свет лечению Pfizer.
Европейская комиссия теперь должна официально разрешить препарат, но это процедура формальна, она занимает несколько дней.
«Паксловид — это первый пероральный противовирусный препарат для домашнего использования в нашем портфолио, который может реально помочь людям с высоким риском прогрессирования тяжелой формы Covid», — заявила в своем заявлении комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
«Мы также видели многообещающие доказательства эффективности Паксловида против Омикрона и других вариантов».
Препарат Pfizer представляет собой комбинацию новой молекулы PF-07321332 и антивирусного ритонавира против ВИЧ, которые принимаются в виде отдельных таблеток.
EMA заявило, что «рекомендует Paxlovid для лечения Covid-19 у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой болезни».
Эксперты EMA изучили исследование, «показывающее, что лечение паксловидом значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть хотя бы одно основное заболевание, подвергающее их риску тяжелого течения Covid-19».
Пациентам давали таблетки в течение пяти дней после появления симптомов, и в течение следующего месяца только 0,8% из 1039 исследованных человек попали в больницу по сравнению с 6,3% тех, кто получал плацебо.
По данным EMA, в группе Паксловида не было смертей, а в группе плацебо — девять смертей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии