Надзорный орган ЕС оценивает вакцину Pfizer для детей от 12 до 15 лет

Вчера, 8 февраля надзорный орган ЕС по лекарственным средствам заявил, что начал оценивать вакцину против коронавируса Pfizer/BionTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Европейское агентство по лекарственным средствам на прошлой неделе заявило, что вскоре примет решение по аналогичной заявке на вакцинацию под названием Comirnaty подросткам в возрасте 16 и 17 лет в рамках блока из 27 стран.
«EMA приступило к оценке заявки на использование бустерной дозы Comirnaty у подростков в возрасте от 12 до 15 лет», — сообщило амстердамское агентство.
«Также продолжается применение среди подростков старшего возраста в возрасте от 16 до 17 лет», — говорится в заявлении.
В октябре прошлого года EMA одобрила бустерные прививки Comirnaty для всех людей в возрасте 18 лет и старше. Вскоре после этого было принято аналогичное решение поддержать Spikevax компании Moderna.
На прошлой неделе глава отдела стратегии вакцин EMA Марко Кавалери заявил, что маловероятно, что до Пасхи будет принято решение об одобрении двух вакцин, произведенных французскими фирмами Valneva и Sanofi Pasteur, обе из которых в настоящее время пересматриваются.
Но он добавил, что вакцинация, в частности повторные прививки, «осталась лучшей формой защиты от серьезных заболеваний, вызванных коронавирусом и его штаммами».
Европейское агентство по лекарственным средствам на прошлой неделе заявило, что вскоре примет решение по аналогичной заявке на вакцинацию под названием Comirnaty подросткам в возрасте 16 и 17 лет в рамках блока из 27 стран.
«EMA приступило к оценке заявки на использование бустерной дозы Comirnaty у подростков в возрасте от 12 до 15 лет», — сообщило амстердамское агентство.
«Также продолжается применение среди подростков старшего возраста в возрасте от 16 до 17 лет», — говорится в заявлении.
В октябре прошлого года EMA одобрила бустерные прививки Comirnaty для всех людей в возрасте 18 лет и старше. Вскоре после этого было принято аналогичное решение поддержать Spikevax компании Moderna.
На прошлой неделе глава отдела стратегии вакцин EMA Марко Кавалери заявил, что маловероятно, что до Пасхи будет принято решение об одобрении двух вакцин, произведенных французскими фирмами Valneva и Sanofi Pasteur, обе из которых в настоящее время пересматриваются.
Но он добавил, что вакцинация, в частности повторные прививки, «осталась лучшей формой защиты от серьезных заболеваний, вызванных коронавирусом и его штаммами».
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