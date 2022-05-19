На выходных в Украине вновь снизилась заболеваемость коронавирусом

09:30 15 августа Киев, Украина

По необъяснимым причинам заболеваемость населения коронавирусом всегда резко снижается в выходные дни. По данным, опубликованным на сайте Минздрава, за минувшие сутки в Украине зафиксировали всего 695 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 50 случаев среди детей и пять среди медиков. Также за субботу 17 больных умерли, а 238 выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 265 912 человек, 53 255 больных умерли, выздоровели 2 196 827 человек.

За сутки сделали 30 798 тестирований. Всего проведено 11 667 597 ПЦР-тестирований.

Накануне в Украине было зафиксировано 1353 случая коронавируса.