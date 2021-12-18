На утро понедельника в Украине зафиксировано 7 893 новых случая ковид-инфицирования

Уже традиционно после выходных дней в Украине наблюдается незначительное сокращение суточного прироста ковид-инфицированных.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook в понедельник, 22 марта.
По его данным, за последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
По его данным, за последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 554 256 человек, 30 098 – умерло от COVID-19, выздоровели – 1 260 842 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 513
Волынская область - 186
Днепропетровская область - 455
Донецкая область - 210
Житомирская область - 580
Закарпатская область - 289
Запорожская область - 189
Ивано-Франковская область – 241
Киев - 349
Киевская область - 557
Кировоградская область - 4
Луганская область - 17
Львовская область - 937
Николаевская область - 301
Одесская область - 745
Полтавская область - 130
Ровенская область - 125
Сумская область - 289
Тернопольская область - 276
Харьковская область - 456
Херсонская область - 86
Хмельницкая область - 198
Черкасская область - 247
Черновицкая область - 384
Черниговская область - 129
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 554 256 человек, 30 098 – умерло от COVID-19, выздоровели – 1 260 842 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 513
Волынская область - 186
Днепропетровская область - 455
Донецкая область - 210
Житомирская область - 580
Закарпатская область - 289
Запорожская область - 189
Ивано-Франковская область – 241
Киев - 349
Киевская область - 557
Кировоградская область - 4
Луганская область - 17
Львовская область - 937
Николаевская область - 301
Одесская область - 745
Полтавская область - 130
Ровенская область - 125
Сумская область - 289
Тернопольская область - 276
Харьковская область - 456
Херсонская область - 86
Хмельницкая область - 198
Черкасская область - 247
Черновицкая область - 384
Черниговская область - 129
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