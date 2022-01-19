На утро 5 мая в мире инфицировано коронавирусом почти 155 млн человек

09:26 05 Май Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 154 994 578 случаев инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 241 298 человек, из них 13 667 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за прошедшие сутки в мире зафиксировано 776 695 новых случаев инфицирования коронавирусом С начала пандемии в мире зафиксировано 154 994 578 случаев инфицирования.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 241 298 человек, из них 13 667 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 132,4 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 14-ю и 5-ю позицию соответственно.