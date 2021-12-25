На утро 20 апреля Минздрав зафиксировал 8 940 новых случаев коронавируса

В Украине активно продолжают болеть дети, за прошедшие сутки в стране заразились коронавирусом 414 детей. Всего новых случаев инфицирования 8 940.
Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
За минувшие сутки, госпитализировано 2 042 человека; летальных случаев 367; выздоровели 12 075 человек; осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР – 37 557, методом ИФА – 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 306).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.
С начала пандемии заболело 1 961 956 украинцев. Болезнь победили 1 499 752 человек. Вирус забрал жизни 40 367 жителей Украины. Проведено ПЦР-тестов – 8 996 039.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
За минувшие сутки, госпитализировано 2 042 человека; летальных случаев 367; выздоровели 12 075 человек; осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР – 37 557, методом ИФА – 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 306).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.
С начала пандемии заболело 1 961 956 украинцев. Болезнь победили 1 499 752 человек. Вирус забрал жизни 40 367 жителей Украины. Проведено ПЦР-тестов – 8 996 039.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 892 случая;
Винницкая область - 211 случаев;
Волынская область - 306 случаев;
Днепропетровская область - 596 случаев;
Донецкая область - 585 случаев;
Житомирская область - 123 случая;
Закарпатская область - 133 случая;
Запорожская область - 488 случаев;
Ивано-Франковская область - 44 случая;
Киевская область - 647 случаев;
Кировоградская область - 129 случаев;
Луганская область - 188 случаев;
Львовская область - 477 случаев;
Николаевская область - 296 случаев;
Одесская область - 691 случай;
Полтавская область - 725 случаев;
Ровенская область - 416 случаев;
Сумская область - 97 случаев;
Тернопольская область - 191 случай;
Харьковская область - 804 случая;
Херсонская область - 104 случая;
Хмельницкая область - 198 случаев;
Черкасская область - 402 случая;
Черновицкая область - 178 случаев;
Черниговская область - 19 случаев.
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