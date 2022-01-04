На утро 25 августа в Киеве зафиксировано 130 новых случаев COVID-19 за сутки.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 3 853 человека (27 человек за сутки), умерли 172 человека (двое за сутки).
В Киевской области зафиксировано 5 115 случаев COVID-19 (90 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии выздоровели 3 384 человека (63 человек за сутки), умерли 84 человека.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Напомним, с 17 августа Киев усилил карантин.
С начала эпидемии выздоровели 3 384 человека (63 человек за сутки), умерли 84 человека.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Напомним, с 17 августа Киев усилил карантин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии