10:09 25 Август Киев, Украина

На утро 25 августа в Киеве зафиксировано 130 новых случаев COVID-19 за сутки.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 3 853 человека (27 человек за сутки), умерли 172 человека (двое за сутки).

В Киевской области зафиксировано 5 115 случаев COVID-19 (90 новых случаев за сутки).



С начала эпидемии выздоровели 3 384 человека (63 человек за сутки), умерли 84 человека.



Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.



Напомним, с 17 августа Киев усилил карантин.









