На следующей неделе Великобритания получит вакцину от COVID 

В Великобритании одобрили вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, таким образом страна станет первой в мире, где проведут массовую вакцинацию населения.
Об этом пишет ВВС.
По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, Великобритания стала первой страной в мире, которая имеет клинически утвержденную вакцину для снабжения населения.
Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины – достаточно, чтобы вакцинировать 20 млн человек, по две инъекции каждому. В ближайшее время должно быть доступно около 10 млн доз, а первые дозы поступят в Британию на днях.
Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины – достаточно, чтобы вакцинировать 20 млн человек, по две инъекции каждому. В ближайшее время должно быть доступно около 10 млн доз, а первые дозы поступят в Британию на днях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии