На следующей неделе Великобритания получит вакцину от COVID 



Об этом пишет ВВС.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину COVID-19 Pfizer-BioNTech для использования. Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели», – заявили в британском Кабмине.