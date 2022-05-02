На следующей неделе Великобритания получит вакцину от COVID 

11:11 02 декабря Киев, Украина

В Великобритании одобрили вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, таким образом страна станет первой в мире, где проведут массовую вакцинацию населения. 

Об этом пишет ВВС.
«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину COVID-19 Pfizer-BioNTech для использования. Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели», – заявили в британском Кабмине.
По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, Великобритания стала первой страной в мире, которая имеет клинически утвержденную вакцину для снабжения населения.

Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины – достаточно, чтобы вакцинировать 20 млн человек, по две инъекции каждому. В ближайшее время должно быть доступно около 10 млн доз, а первые дозы поступят в Британию на днях.