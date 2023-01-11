На середину февраля может прийтись очередная волна COVID - Ляшко

18:49 11 января Киев, Украина

Ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая, однако не стоит пренебрегать болезнью, ведь на середину февраля может прийтись очередная волна заболеваемости.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко

“Ситуация в стране стабильная: за прошлую неделю мы имеем 2700 случаев заболеваний коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей показатель упал на 13%. В мире же за прошедшую неделю зарегистрировано более 3 миллионов случаев, то есть Covid продолжает делать свое "грязное" дело и, к сожалению, есть и летальные случаи", - рассказал Виктор Ляшко.

Как добавил министр здравоохранения, украинский показатель в 2700 случаев не достоверен, потому что многие украинцы не проходят диагностику, имея симптомы заболевания, и не сдают биоматериал на исследования. Поэтому по коронавирусу в Украине наблюдается гиподиагностика.

“В то же время штамм, который сейчас циркулирует, не приводит к заполнению учреждений здравоохранения. Мы отслеживаем количество госпитализированных и выписанных, а также количество пациентов, находящихся в больницах на кислородной терапии. Поэтому на сегодняшний день у нас ситуация контролируемая - мы имеем заполнение не более 5% коек, которые отведены для этой терапии. Все спокойно, однако второй основной пик в сезоне гриппа, ОРВИ и Covid, бывший в прошлые годы, показывает, что волна приходится на середину февраля. Поэтому мы не расслабляемся", – добавил Ляшко.

Напомним, как отмечал инфекционист, глава Национальной группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий, в Украине возможна новая волна Covid. По статистике от этой болезни еженедельно умирают 50-70 человек — в несколько раз меньше, чем в октябре прошлого года. Но стоит учитывать, что это лишь верхушка айсберга, число жертв болезни может быть больше и угроза новой волны заболеваний вполне реальна.