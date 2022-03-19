На сегодняшний день в Украине полностью иммунизированы от коронавируса 360 452 человека

По данным Минздрава на понедельник, 21 июня в Украине полностью иммунизированы от коронавируса 360 452 человека, при этом в очередь на прививку записаны 718 164 человека.
Так, за минувшие сутки привито 4390 человек. Одну дозу получили 3715 человек, полностью иммунизированы - 2598 человек.
В течение суток работали: 56 мобильных бригад, 185 пунктов прививки, 24 центра вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу - 1 726 040 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 086 492 прививки.
Так, за минувшие сутки привито 4390 человек. Одну дозу получили 3715 человек, полностью иммунизированы - 2598 человек.
В течение суток работали: 56 мобильных бригад, 185 пунктов прививки, 24 центра вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу - 1 726 040 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 086 492 прививки.
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