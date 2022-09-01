На Маршалловых островах впервые зафиксировали вспышку COVID-19

10:15 09 августа Киев, Украина

На Маршалловых Островах, считавшихся ранее свободной от COVID-19 страной, впервые с начала пандемии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки медики зарегистрировали шесть инфицированных, сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на местный Минздрав во вторник, 9 августа.



Диагноз был подтвержден в одной из клиник столицы страны Маджуро. По словам секретаря ведомства Джека Ниденталя, медики пока не могут определить источник инфекции. Ни один из заразившихся не выезжал за рубеж и не контактировал с пациентами пограничного изолятора (границы страны остаются закрытыми для иностранцев с марта 2020 года, а для въезжающих граждан предусмотрен обязательный карантин).



Правительство Маршалловых островов объявило об экстренных мерах по защите от распространения коронавируса в стране. До 10 октября отложили начало учебного года в общеобразовательных школах и вузах. Гражданам рекомендовали соблюдать санитарно-гигиенические правила.

"Мы рекомендуем сохранять спокойствие и следовать всем медицинским протоколам, принятым для предотвращения распространения COVID-19", – сказал президент страны Дэвид Кабуа, напомнив об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.

Все предприятия и правительственные учреждения продолжат работать в обычном режиме, однако сообщение между отдаленными островами архипелага будет прекращено, чтобы ограничить распространение вируса столичным регионом страны.



Согласно данным переписи 2021 года, на Маршалловых островах проживают около 55 тысяч человек, из которых более 75% были вакцинированы против коронавируса. До августа 2022 года страна считалась свободной от коронавируса, ее границы оставались закрытыми, а единичные случаи заражения фиксировались только в пограничных изоляторах у прибывших из-за границы граждан.