На КПВВ "Чонгар" уже начали выдавать справки об экспресс-тестировании на COVID-19

13:51 27 Январь Киев, Украина





На КПВВ "Чонгар" на админгранице с временно оккупированным Крымом начали выдавать справки с отрицательным результатом экспресс-тестирования на Ковид.

Об этом информируют правозащитники "Крым SOS".

Такие справки можно использовать для поездок по железной дороге. Они будут действовать в течение 72 часов.



По словам главы МинВОТ Украины Ирины Верещук, с 30 декабря правительство отменило обязательное использование приложения "Дома" для тех, кто пересекает КПВВ на админгранице с Херсонской областью.



С 1 декабря в пунктах пропуска "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом начали делать прививки от коронавируса вакцинами Pfizer, Moderna и Coronavac.



На КПВВ "Чонгар" граждан Украины вакцинируют работники Красного Креста. Информацию о прививках сразу не вносят в базу. Данные передают в амбулатории, где выдают бумажные сертификаты.



Правозащитники также отмечают, что на пункте Каланчак стало значительно чище, когда сервисную зону КПВВ передали на

баланс госпредприятия.

Между тем за минувшие сутки на полуострове обнаружили 620 новых случаев больных ковидом, сообщают страницы оккупационных властей Крыма. 11 человек скончались.



Напомним, международные организации не могут подтвердить правдивость данных оккупационных властей полуострова. Крымские правозащитники не раз утверждали, что Россия специально занижает количество умерших от коронавируса. Это правозащитной организации подтвердили крымские медики.