На каких поверхностях коронавирус "живет" дольше всего

17:32 12 Октябрь Киев, Украина

Ученые провели новое исследование, согласно которому, коронавирус нового типа сохраняет свою активность на нержавеющих поверхностях, стеклах и бумажных банкнотах, до 28 дней.

Результаты исследования опубликовал Virology Journal.

“При комнатной температуре на гладких поверхностях, таких как пластиковые банкноты или стекло экрана мобильного телефона, вирус оставался активным в течение 28 дней. Вирус гриппа типа „А“ в похожих условиях оставался заразным лишь в течение 17 дней. Это показывает, насколько живуч SARS-CoV-2”, — рассказала Дебби Иглз из Австралийского центра по обеспечению готовности к заболеваниям (ACDP).

В ходе экспериментов ученые помещали образцы коронавируса нового типа в искусственную слизь и оставляли их сохнуть на разных поверхностях и при разной температуре. Концентрацию вирусных частиц специалисты регулировали в соответствии с тем, сколько их обычно находят в образцах мокроты у больных COVID-19. Опыты проводились в темноте, чтобы исключить влияние ультрафиолета, который негативно влияет на вирусные частицы и помешал бы объективному исследованию.





Образцы вируса ученые помещали на стекло, винил, нержавеющую сталь, хлопковую ткань, бумажные и пластиковые банкноты (такие используются в Австралии). Эти поверхности ученые выбрали, поскольку те чаще всего встречаются в повседневной жизни — в качестве экранов мобильных телефонов, рабочих поверхностей столов, одежды и так далее. Опыты проводились при температуре в 20, 30 и 40°С.

Оказалось, что при температуре в 20°C, которая примерно соответствует комнатной, частицы вируса оставались жизнеспособными в течение 28 дней на всех поверхностях, кроме хлопковой ткани. На ней активных вирусных частиц не осталось спустя две недели после начала эксперимента. Чем выше была температура опыта, тем меньше времени жил вирус — например, при 30°С на стали, стекле и пластиковых банкнотах SARS-CoV-2 выдерживал всего семь дней, а на виниле или хлопке — только три. При 40°C вирус не выдерживал на хлопке даже суток, а на остальных поверхностях жил не более двух суток.



Ученые надеются, что результаты их исследования можно будет использовать для того, чтобы уменьшить риск заражения людей в общественных местах.