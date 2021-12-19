На Филиппинах карантин продлят до 15 августа

В целях обеспечения эпидемиологической защиты населения, на Филиппинах продлевают карантин в тринадцати городах. Кроме медицинской маски жителям этого государства придется носить еще и защитный экран.
400;">Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил общий карантин в Маниле до 15 августа на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом в столице. Об этом в пятницу сообщила медиагруппа ABS-CBN.
Президент также отметил, что город Себу спустя две недели модифицированного расширенного карантина переводится на общую изоляцию. Помимо Манилы и Себу, еще 11 городов Филиппин переходят на общий карантин. Пресс-секретарь президента Гарри Рок сказал, что существуют определенные условия для проведения общей изоляции, такие как усиленный карантин в зонах, где обнаруживаются новые зараженные.
Решение о продлении общего карантина в Маниле было принято после того, как днем ранее было выявлено 3 954 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким однодневным показателем с 30 января. В результате общее число заразившихся возросло до 89 374. Вместе с тем в тот же день было объявлено, что число выздоровевших увеличилось на 38 075 и достигло 65 064.
Дутерте заявил, что первая вакцина может поступить на Филиппины из Китая, выразив надежду, что ситуация в стране вернется к норме в декабре.
«Я надеюсь, что к декабрю мы вернемся к нормальной жизни», — отметил он. Во время своего пятого обращения к народу Дутерте сказал, что он попросил председателя КНР Си Цзиньпина держать Филиппины в приоритете после того, как Китай разработает вакцину.
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