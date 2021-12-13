На Буковине растет заболеваемость COVID-19 – сотня новых случаев за сутки

09:10 02 Август Киев, Украина

По-прежнему одним из очагов заболеваемости на коронавирус остается Буковина. Как сообщает на странице в Facebook председатель Черновицкой областной администрации Сергей Осачук, вчера в области было зафиксировано 97 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

"Официально подтверждено еще 97 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 438 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 6061 лицо".

фото: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук обеспокоен эпидситуацией в области

Кроме того, Осачук сообщил, что 63 человека в регионе одолели COVID-19.

"В сумме уже 4 584 жителя области преодолели вирус", - уточнил глава ОГА. 

Днем ранее, в Черновицкой области было выявлено 89 случаев инфицирования коронавирусом. 

Ранее местные власти Тернополя заявили, что не будут ужесточать карантинные ограничения, несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях отнесла Тернополь к красной зоне карантина.

Напомним, 31 июля Кабмин разделил регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. К последней отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. При этом Киев попал в зеленую зону, потому что его показатели не превышали принятые нормы пять дней подряд.

В Минздраве заверили, что в решении о распределении регионов по зонам нет политического подтекста.