На Буковине растет заболеваемость COVID-19 – сотня новых случаев за сутки

По-прежнему одним из очагов заболеваемости на коронавирус остается Буковина. Как сообщает на странице в Facebook председатель Черновицкой областной администрации Сергей Осачук, вчера в области было зафиксировано 97 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Кроме того, Осачук сообщил, что 63 человека в регионе одолели COVID-19.
Днем ранее, в Черновицкой области было выявлено 89 случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее местные власти Тернополя заявили, что не будут ужесточать карантинные ограничения, несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях отнесла Тернополь к красной зоне карантина.
Напомним, 31 июля Кабмин разделил регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. К последней отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. При этом Киев попал в зеленую зону, потому что его показатели не превышали принятые нормы пять дней подряд.
В Минздраве заверили, что в решении о распределении регионов по зонам нет политического подтекста.
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