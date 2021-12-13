На Буковине растет заболеваемость COVID-19 – сотня новых случаев за сутки

По-прежнему одним из очагов заболеваемости на коронавирус остается Буковина. Как сообщает на странице в Facebook председатель Черновицкой областной администрации Сергей Осачук, вчера в области было зафиксировано 97 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

"Официально подтверждено еще 97 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 438 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 6061 лицо".

Кроме того, Осачук сообщил, что 63 человека в регионе одолели COVID-19.

"В сумме уже 4 584 жителя области преодолели вирус", - уточнил глава ОГА.

Днем ранее, в Черновицкой области было выявлено 89 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее местные власти Тернополя заявили, что не будут ужесточать карантинные ограничения, несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях отнесла Тернополь к красной зоне карантина.

Напомним, 31 июля Кабмин разделил регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. К последней отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. При этом Киев попал в зеленую зону, потому что его показатели не превышали принятые нормы пять дней подряд.

В Минздраве заверили, что в решении о распределении регионов по зонам нет политического подтекста.