На борьбу с коронавирусом в МВФ выделили более $100 млрд

16:14 19 ноября Киев, Украина

МВФ всегда старались оказать максимальную помощь в преодолении странами различного рода сложностей. Не исключением оказалась и пандемия коронавируса.

Об этом рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева опубликованном 19 ноября, на сайте фонда.



"Мы отреагировали на этот кризис беспрецедентным образом, в том числе предоставили 82 странам новое финансирование на сумму более $100 млрд и облегчили обслуживание долгов для наших беднейших членов. Мы стремимся сделать еще больше, для того чтобы помочь нашим 190 странам-участницам преодолеть этот кризис и построить лучшую экономику после пандемии", – отметила Георгиева.



Она вновь призвала страны Группы двадцати действовать совместными усилиями, чтобы в кратчайшие сроки положить конец пандемии и восстановить мировую экономику.