На 19 июня в Украине заболели 852 человека – на 115 человек меньше, чем 18 числа

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины опубликовала свежую сводку данных на 19 июня. Согласно отчету, новых зафиксированных случаев заражения – 852. Из них 41 – медицинские работники, 23 – дети. Этот показатель на 115 человек меньше, чем в отчете за 18 июня.

По данным ведомства, за последние сутки с коронавирусом госпитализировали 571 человека, выздоровели 2736 человек, умерли 40 человек. Также за сутки протестировано:

методом ПЦР - 26463 человека;

методом ИФА - 8608 человек;

экспресс-тестами - 14559 человек.

Наибольшая суточная количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (202), а также в Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях. За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 2229044 человека, преодолели болезнь 2150708 человек, зафиксировано 51 992 летальных случая.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что за сутки 18 июня прививки от коронавируса получила 67 101 человек, а с начала прививочной кампании - 1700711 человек, из которых две дозы препарата ввели 355790 лицам. Всего в Украине проведено 2056499 прививок. По состоянию на 18 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.