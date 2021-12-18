Минздрав: за сутки в Украине 13,7 тысячи заболевших и 258 умерших от COVID-19

По информации, поступившей от министра украинского здравоохранения Максима Степанова, за прошедшие сутки в стране было установлено 13 738 фактов инфицирования коронавирусом. В это число входят 504 заболевших ребенка и 216 медработников.

"Также за минувшие сутки госпитализированы 5 545 человек; летальных случаев - 258; выздоровели – 4 657 человек; осуществлено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197)", - говорится в сообщении министра.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.

Степанов напомнил, что с начала пандемии в Украине коронавирусом заразилось 1 745 709 человек; выздоровели – 1 347 193 украинца. Летальных исходов - 34 333. Проведено за все время ПЦР-тестов – 8 334 111.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 552 случая;

Винницкая область - 397 случаев;

Волынская область - 226 случаев;

Днепропетровская область - 1143 случая;

Донецкая область - 668 случаев;

Житомирская область - 616 случаев;

Закарпатская область - 287 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 234 случая;

Киевская область - 804 случая;

Кировоградская область - 171 случай;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 865 случаев;

Николаевская область - 386 случаев;

Одесская область - 1075 случаев;

Полтавская область - 194 случая;

Ровенская область - 330 случаев;

Сумская область - 762 случая;

Тернопольская область - 505 случаев;

Харьковская область - 1388 случаев;

Херсонская область - 186 случаев;

Хмельницкая область - 1060 случаев;

Черкасская область - 646 случаев;

Черновицкая область - 304 случая;

Черниговская область - 555 случаев.

Напомним, накануне в Украине выявлено более 20 тысяч случаев COVID. 396 украинцев скончались от вируса.

Также мы писали, что в COVID-больницах Украины заканчиваются места. Показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом превышены в 22 областях.