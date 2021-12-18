Минздрав: за сутки в Украине 13,7 тысячи заболевших и 258 умерших от COVID-19

По информации, поступившей от министра украинского здравоохранения Максима Степанова, за прошедшие сутки в стране было установлено 13 738 фактов инфицирования коронавирусом. В это число входят 504 заболевших ребенка и 216 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.
Степанов напомнил, что с начала пандемии в Украине коронавирусом заразилось 1 745 709 человек; выздоровели – 1 347 193 украинца. Летальных исходов - 34 333. Проведено за все время ПЦР-тестов – 8 334 111.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 552 случая;
- Винницкая область - 397 случаев;
- Волынская область - 226 случаев;
- Днепропетровская область - 1143 случая;
- Донецкая область - 668 случаев;
- Житомирская область - 616 случаев;
- Закарпатская область - 287 случаев;
- Запорожская область - 328 случаев;
- Ивано-Франковская область - 234 случая;
- Киевская область - 804 случая;
- Кировоградская область - 171 случай;
- Луганская область - 56 случаев;
- Львовская область - 865 случаев;
- Николаевская область - 386 случаев;
- Одесская область - 1075 случаев;
- Полтавская область - 194 случая;
- Ровенская область - 330 случаев;
- Сумская область - 762 случая;
- Тернопольская область - 505 случаев;
- Харьковская область - 1388 случаев;
- Херсонская область - 186 случаев;
- Хмельницкая область - 1060 случаев;
- Черкасская область - 646 случаев;
- Черновицкая область - 304 случая;
- Черниговская область - 555 случаев.
Напомним, накануне в Украине выявлено более 20 тысяч случаев COVID. 396 украинцев скончались от вируса.
Также мы писали, что в COVID-больницах Украины заканчиваются места. Показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом превышены в 22 областях.
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