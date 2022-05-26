Мутации COVID-19 не влияют на эффективность препаратов - ВОЗ

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что мутации коронавируса происходят значительно медленнее, чем сезонного гриппа и на данный момент это никак не влияет на эффективность препаратов.
Об этом пишет CNBC.
Сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится каждый год постоянно разрабатывать новые лекарства и препараты для вакцинации людей.
В ВОЗ отметили, хотя все вирусы естественным образом мутируют, не каждая мутация делает вирус более заразным или более вирулентным. Однако, пока не изучено значение мутации, которую зафиксировали в Великобритании.
Исполнительный директор программы ВОЗ Майк Райан отметил, что "британский" вирус распространяется быстрее, что может означать, что он более заразен или же распространяется легче в более холодные месяцы.
Так, по оценкам британских властей, новый штамм коронавируса вызвал увеличение репродуктивной способности вируса с 1,1 до 1,5. Это означает, что каждый человек, инфицированный новым штаммом, может заразить еще 1,5 человека, по сравнению с 1,1 при заражении исходным вариантом.
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