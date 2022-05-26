Мутации COVID-19 не влияют на эффективность препаратов - ВОЗ

15:42 22 декабря Киев, Украина

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что мутации коронавируса происходят значительно медленнее, чем сезонного гриппа и на данный момент это никак не влияет на эффективность препаратов.

Об этом пишет CNBC.



Сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится каждый год постоянно разрабатывать новые лекарства и препараты для вакцинации людей.



В Сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится каждый год постоянно разрабатывать новые лекарства и препараты для вакцинации людей. ВОЗ отметили, хотя все вирусы естественным образом мутируют, не каждая мутация делает вирус более заразным или более вирулентным. Однако, пока не изучено значение мутации, которую зафиксировали в Великобритании.

"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не совершила существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - пояснила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Исполнительный директор программы ВОЗ Майк Райан отметил, что "британский" вирус распространяется быстрее, что может означать, что он более заразен или же распространяется легче в более холодные месяцы.



Так, по оценкам британских властей, новый штамм коронавируса вызвал увеличение репродуктивной способности вируса с 1,1 до 1,5. Это означает, что каждый человек, инфицированный новым штаммом, может заразить еще 1,5 человека, по сравнению с 1,1 при заражении исходным вариантом.