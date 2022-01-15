МОЗ обновил список стран "красной" зоны

21:33 04 Сентябрь Киев, Украина





Таким образом, в перечень "зеленой" зоны входят 143 страны, в частности: Россия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет.



В "красном" списке остаются 50 стран, в том числе: Мальдивы, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.



Учитывая новые данные по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс населения, Минздрав обновил список стран , которые попадают в категории "красной" и "зеленой" зоны.Таким образом, в перечень "зеленой" зоны входят 143 страны, в частности: Россия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет.В "красном" списке остаются 50 стран, в том числе: Мальдивы, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.

Как сообщалось, в Украине на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи.