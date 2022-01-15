МОЗ обновил список стран "красной" зоны

Учитывая новые данные по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс населения, Минздрав обновил список стран, которые попадают в категории "красной" и "зеленой" зоны.
Таким образом, в перечень "зеленой" зоны входят 143 страны, в частности: Россия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет.
В "красном" списке остаются 50 стран, в том числе: Мальдивы, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.
Таким образом, в перечень "зеленой" зоны входят 143 страны, в частности: Россия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет.
В "красном" списке остаются 50 стран, в том числе: Мальдивы, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.
Как сообщалось, в Украине на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи.
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