Молодость не защищает от коронавируса: новые данные ученых

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Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали данные о 8400 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет, и выяснили, что COVID-19 может обернуться тяжелыми симптомами у 33 процентов мужчин молодого возраста и 30 процентов женщин. При этом риск осложнений зависит также от сторонних факторов и больше всего от курения.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с большей вероятностью будут госпитализированы пациенты старше 65 лет, чем молодые, однако сейчас этот разрыв сокращается. 11-18 апреля 2020 года было зафиксировано 8,7 случая госпитализации 18-29-летних пациентов с COVID-19 на 100 тысяч человек по сравнению со 128,3 случая госпитализации людей старше 65 лет на 100 тысяч человек. 21-22 июня 2020 года числа составили 34,7 и 306,7, соответственно, что означает увеличение числа молодых людей, кому нужна госпитализация, более чем на 200 процентов.

Среди факторов, влияющих на риск, оказались сердечные заболевания, диабет, астма, аутоиммунные заболевания (подагра, волчанка, артрит), расстройства печени, ожирение и курение. Употребление табака связано с более высокой вероятностью прогрессирования COVID-19, осложнений и смерти.