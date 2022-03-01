Мнение эпидемиолога о росте больных COVID-19 в Украине

12:53 07 Октябрь Киев, Украина

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин поделился своими неутешительными прогнозами относительно роста заболеваемости.



/>«ВОЗ прогнозирует, что ожидается выявление COVID-19 на уровне 9 тысяч ежедневно. Но я думаю, это не предел… Если у нас будут позволять возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет показывать и больше данных… Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10−12 тысяч ежедневно», — отметил врач.



Александрин добавил, что уже начался сезон острых респираторных заболеваний и на сегодняшний день высока вероятность заразиться не только COVID-19. А это все дает дополнительную нагрузку на медицинскую систему.



По его словам, чтобы минимизировать риски, необходимо придерживаться основных рекомендаций: «соблюдение физической дистанции 2 метра, постоянное и правильное проветривание помещений, гигиена рук. И все-таки меньше находиться в помещениях с большим скоплением людей».



Также эпидемиолог не исключает возвращения жесткого карантина в Украине.



