Миру угрожает новый и более опасный COVID-штамм, - заявили в ВОЗ

07:55 20 Февраль Киев, Украина

По мнению главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса, сейчас в мире есть все предпосылки для возникновения новой опасной мутации короновируса.

Прежде всего такой риск возникает из-за ложного представления безопасности об этом.

«Сложившиеся сегодня условия являются идеальными для появления более заразного и опасного варианта [COVID-19]»,– заявил генеральный директор ВОЗ на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, высокий уровень охвата вакцинацией в некоторых странах в сочетании с менее тяжелым течением Омикрона вызывали опасное предположение о том, что пандемия коронавируса закончилась. Между тем по всему миру от недуга до сих пор умирают люди.

Он добавил, что сейчас у человечества есть "инструменты и ноу-хау", которые могут позволить покончить с пандемией коронавируса в этом году.

К слову, главный санврач страны Игорь Кузин недавно рассказал, что число новых мутаций зависит от вакцинации населения. Поэтому чем выше уровень вакцинации – тем меньше количество мутаций.

В мире есть цель достичь 70% уровня вакцинации населения к концу лета. Кузин считает, что лишь в таком случае можно ожидать превращения пандемии в эндемическую фазу.

По данным университета Хопкинса, с начала пандемии в мире зафиксировали свыше 421 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,8 миллиона смертей среди пациентов.