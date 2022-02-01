Мировая статистика. За последние сутки больных COVID-19 стало больше на 240 тысяч

10:35 15 Сентябрь Киев, Украина

За минувшие сутки в мире обнаружили 240 тысяч случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 4326 смертей от осложнений COVID-19

Возглавляют "антирейтинг" по числу новых случаев Индия (82 тысячи), США (37,7 тысяч), Бразилия (19 тысяч), Аргентина (почти 10 тысяч) и Франция (более 6 тысяч).



За время пандемии коронавируса зафиксировали 29,4 млн случаев заболевания. Из них летальными оказались 932 тысяч. Вылечились от COVID-19 21,2 млн больных.



Активными остаются 7,2 млн случаев.