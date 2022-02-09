Мировая статистика. ВОЗ зарегистрировала 30 929 163 случая заражения коронавирусом

Института Хопкинса сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро понедельника, 21 сентября, достигло 30 929 163.
Всего за время эпидемии выздоровели 21 159 457 человек, умерли 959 528. Лидером по числу заболевших остаются США: 6 799 266 случаев.
Далее следуют Индия - 5 400 619 случаев, Бразилия – 4 544 629, Российская Федерация – 1 098 958, Колумбия – 765 076. Украина с показателем 180 119 случаев занимает 25 место среди 191 стран.
Всего за время эпидемии выздоровели 21 159 457 человек, умерли 959 528. Лидером по числу заболевших остаются США: 6 799 266 случаев.
Далее следуют Индия - 5 400 619 случаев, Бразилия – 4 544 629, Российская Федерация – 1 098 958, Колумбия – 765 076. Украина с показателем 180 119 случаев занимает 25 место среди 191 стран.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии