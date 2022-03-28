Мировая статистика: с начала пандемии от коронавируса скончались 4 млн человек, выздоровели почти 168 млн человек

07:48 02 июля Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers , на утро 2 июля в мире от коронавируса скончались 3 971 594 человек.

С начала пандемии в мире зарегистрировано 183 427 884 случая инфицирования коронавирусом.



С недугом справились 167 933 954 человек.



Больше всего смертей от коронавируса в США (620 645), Бразилии (520 189) и Индии (400 271).



В этих странах зафиксировано больше всего инфицированных:



США (34 561 403 заболевших),

Индия (30 453 937),

Бразилия (18 622 304),

Франция (5 777 965),

Россия (5 538 142),

Турция (5 430 940),

Великобритания (4 828 463),

Аргентина (4 491 551).



Украина с 2 235 801 заболевшим находится на 16 месте. В стране от COVID-19 зафиксировано летальных исходов - 53 391.