Мировая статистика: на сегодняшний день уже более 38 млн инфицированных

Из данных статистического сайта Worldometersс стало известно о более чем 38 млн инфицированных коронавирусом COVID-19.
Так, по состоянию на утро вторника, 13 октября, в мире лабораторно подтверждено 38 042 910 случаев заражения COVID-19. Только за последние сутки заболели свыше 275 тысяч человек.
При этом почти 28,6 млн пациентов уже вылечились и около 1,1 млн умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 139,2.
Лидером по количеству инфицированных остаются США (8 037 789 случаев). На втором месте находится Индия (7 173 565). Третьей идет Бразилия (5 103 408).
Так, по состоянию на утро вторника, 13 октября, в мире лабораторно подтверждено 38 042 910 случаев заражения COVID-19. Только за последние сутки заболели свыше 275 тысяч человек.
При этом почти 28,6 млн пациентов уже вылечились и около 1,1 млн умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 139,2.
Лидером по количеству инфицированных остаются США (8 037 789 случаев). На втором месте находится Индия (7 173 565). Третьей идет Бразилия (5 103 408).
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