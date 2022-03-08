Мировая статистика: на сегодняшний день уже более 38 млн инфицированных

09:00 13 Октябрь Киев, Украина

Из данных статистического сайта Worldometersс стало известно о более чем 38 млн инфицированных коронавирусом COVID-19.

Так, по состоянию на утро вторника, 13 октября, в мире лабораторно подтверждено 38 042 910 случаев заражения COVID-19. Только за последние сутки заболели свыше 275 тысяч человек.

При этом почти 28,6 млн пациентов уже вылечились и около 1,1 млн умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 139,2.

Лидером по количеству инфицированных остаются США (8 037 789 случаев). На втором месте находится Индия (7 173 565). Третьей идет Бразилия (5 103 408).