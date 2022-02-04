Мировая статистика. Коронавирус перешагнул отметку в 30 миллионов

По данным сайта Worldometers, во всем мире коронавирус нового типа COVID-19 был диагностирован у более чем 30 миллионов человек.
С начала эпидемии умерло более 945 тысяч человек.
Больше всего заболевших с начала пандемии было выявлено в США. Здесь болезнь диагностировали у 6 828 301 человек (201 348 умерли).
На втором месте находится Индия. В этой стране коронавирус обнаружили у 5 115 893 человек, 83 230 умерли.
Далее следуют Бразилия (4 421 686 заболевших и 134 174 умерших, Россия (1 079 519 заболевших и 18 917 умерших) и Перу, где болезнь диагностировали у 744 400 человек, 31 051 случай был летальным.
В Украине с начала эпидемии болезнь диагностировали у 162 660 человек, 3340 умерли.
С начала эпидемии умерло более 945 тысяч человек.
Больше всего заболевших с начала пандемии было выявлено в США. Здесь болезнь диагностировали у 6 828 301 человек (201 348 умерли).
На втором месте находится Индия. В этой стране коронавирус обнаружили у 5 115 893 человек, 83 230 умерли.
Далее следуют Бразилия (4 421 686 заболевших и 134 174 умерших, Россия (1 079 519 заболевших и 18 917 умерших) и Перу, где болезнь диагностировали у 744 400 человек, 31 051 случай был летальным.
В Украине с начала эпидемии болезнь диагностировали у 162 660 человек, 3340 умерли.
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