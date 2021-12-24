Мировая статистика. Коронавирус перешагнул отметку в 24 миллиона

На утро, 26 августа число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 24 миллионов.
За это время от осложнений заболевания умерли 822 тысячи человек. Смогли вылечиться 16,5 миллионов больных.
Активными остаются 6,6 миллионов случаев.
За последние сутки в мире обнаружили почти 240 тысяч новых случаев заражения. Из них почти 67 тысяч в Индии, 47 тысяч в Бразилии и 39 тысяч в США. В этот же день умерли 5809 больных.
За это время от осложнений заболевания умерли 822 тысячи человек. Смогли вылечиться 16,5 миллионов больных.
Активными остаются 6,6 миллионов случаев.
За последние сутки в мире обнаружили почти 240 тысяч новых случаев заражения. Из них почти 67 тысяч в Индии, 47 тысяч в Бразилии и 39 тысяч в США. В этот же день умерли 5809 больных.
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