Мировая статистика. Коронавирус перешагнул отметку в 24 миллиона

05:36 26 Август Киев, Украина

На утро, 26 августа число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 24 миллионов.
За это время от осложнений заболевания умерли 822 тысячи человек. Смогли вылечиться 16,5 миллионов больных.

Активными остаются 6,6 миллионов случаев.

За последние сутки в мире обнаружили почти 240 тысяч новых случаев заражения. Из них почти 67 тысяч в Индии, 47 тысяч в Бразилии и 39 тысяч в США. В этот же день умерли 5809 больных.
 