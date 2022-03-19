Мировая статистика: более 400 тыс. новых случаев заражения ежедневно

08:46 27 октября Киев, Украина



Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения сегодня, 27 октября.



26 октября



Всего в мире, по данным Вот уже пять дней в мире насчитывается более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения сегодня, 27 октября.26 октября COVID-19 подтвердили у 435,5 тыс. человек, 22-го (почти 443 тыс.), 23-го (почти 461 тыс.) и 24 октября (почти 479 тыс.) были установлены рекорды суточного прироста. 25 октября выявлено 441 тыс. инфицированных.Всего в мире, по данным ВОЗ , зафиксировано уже почти 43 млн случаев COVID-19.

В тройке стран, где этот показатель выше всех, – США (почти 8,5 млн), Индия (более 7,9 млн) и Бразилия (5,38 млн).



С начала пандемии скончалось 1 152 604 пациента с COVID-19, из них 5172 – за последние сутки.



