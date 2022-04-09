Мировая статистика: 53 млн. инфицированных и 1,3 млн. - скончались

06:47 13 ноября Киев, Украина

Несмотря на темпы распространения пандемии, на земном шаре остались места, где коронавирус бессилен. Это Антарктида и страны Тихого океана - Тонга, Кирибати, Самоа, Микронезия и Тувалу. Остальным повезло гораздо меньше, на сегодняший день, по данным статистического портала Worldometers, в мире зафиксировано более 53 миллионов инфицированных.



Так, по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в мире подтверждено 53 076 770 случаев Так, по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в мире подтверждено 53 076 770 случаев COVID-19 , из них 37,2 миллиона пациентов выздоровели и 1,3 миллиона - скончались от осложнений болезни, вызванной инфекцией.



Лидером по заболеваемости и смертности, как и по количеству проведенных тестов, остаются США. В стране инфицировались 10,9 миллиона граждан, из которых 6,7 миллиона побороли болезнь и 248,6 тысячи умерли.



На втором месте по заболеваемости находится Индия (8,7 миллиона случаев), на третьем - Бразилия (5,8 миллиона).



В первую десятку входят также Франция (1,89 миллиона зараженных), Россия (1,85 миллиона), Испания (1,5 миллиона), Великобритания (1,29 миллиона), Аргентина (1,28 миллиона), Колумбия (1,2 миллиона) и Италия (1,1 миллиона).



Украина занимает 20-е место в мире и девятое в Европе по количеству инфицированных коронавирусом.