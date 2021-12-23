Мир приближается к самому высокому уровню распространения инфекции с начала пандемии - ВОЗ

12:49 16 Апрель Киев, Украина

В мире наблюдается двукратный еженедельный рост числа заразившихся коронавирусом , даже в тех странах, где ранее удавалось сдерживать распространение COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", - отметил Гебрейесус в пятницу, 16 апреля, на брифинге в Женеве.

При этом он подчеркнул, что резкий рост заболеваемости сейчас наблюдается в тех странах, где ранее удавалось сдерживать распространение COVID-19.



В качестве примера глава ВОЗ привел ситуацию в Папуа-Новой Гвинее, где до недавнего времени было менее тысячи COVID-инфицированных и девять летальных случаев от инфекции. Сейчас же в стране более 9,3 тыс. заболевших и 82 смерти.



По данным ВОЗ, в четверг, 15 апреля, число подтвержденных случаев инфицирования составило почти 137,9 млн. За сутки рост заболевших увеличился на 805 тысяч. Летальных исходов за все время пандемии - 2,96 млн.