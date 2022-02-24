Мир должен смириться с фактом, что коронавирус никуда не исчезнет

С точки зрения двух прошлых пандемийных лет, 2022-й, кажется, начался с ощущения дежа вю: во многих странах увеличилось количество заболевания COVID-19. В то же время, новый вариант коронавируса «омикрон» вызвал значительные опасения, поскольку считалось, что системы здравоохранения могут не справиться с цунами новых случаев, а вакцин – от первых прививок до бустерных доз – может быть недостаточно, чтобы остановить болезнь.
Хорошие же новости заключаются в том, что «омикрон» вызывает более легкие симптомы заболевания у взрослых, если сравнить с предыдущими вариантами вируса SARS-CoV-2, а самые плохие прогнозы дальнейшего течения пандемии, скорее всего, не сбудутся. Но жизнь снова прервалась: школьники вернулись к онлайн-обучению, а бизнес снова терпит потери. Даже хотя госпитализация нужна относительно небольшому проценту больных, заоблачно высокие показатели инфицирования указывают на то, что люди по-прежнему будут иметь дело с опасным заболеванием, которое может вызвать смерть или длительную инвалидность. Это прежде всего касается невакцинированных людей – группы, в которую до сих пор принадлежит большая часть населения мира, особенно дети.
Для тех, кто надеялся, что 2021 год станет годом, когда пандемия останется в прошлом, все это стало суровым напоминание о том, что она до сих пор существует. Поэтому вместо того, чтобы строить планы о возвращении к «нормальной» жизни, которую мы знали до начала, мир должен смириться с фактом, что SARS-CoV-2 никуда не исчезнет.
Следовательно, страны должны решать, как они будут жить с COVID-19, а жить с COVID-19 не означает игнорировать болезнь. Правительства должны самостоятельно решать, как балансировать смертность, инвалидность и потери от вируса с экономическими и социальными мерами его сдерживания, такими как принудительное ношение масок и закрытие предприятий. Этот баланс, очевидно, будет изменяться от одного региона в другой, в зависимости от количества больных, возможностей системы здравоохранения, вакцинации, наличия лекарств и появления новых вариантов вируса.
Вариант омикрон в ноябре прошлого года осветил текущие проблемы с SARS-CoV-2. Этот штамм имеет высокую заразность, однако вакцины и предварительные инфицирования сформировали относительно высокую иммунную защиту от тяжелого течения заболевания. Многие ученые и политики надеются, что будущие волны коронавируса будут менее разрушительными благодаря наращиванию коллективного иммунитета, ограничивающего циркуляцию вируса.
Ученые знали, что мутации в вирусном геноме предваряют способность иммунитета бороться с ним. Но «омикрон» нанес более быстрый и серьезный удар, чем ожидалось. Теперь ясно, что повторное инфицирование очень распространено, а некоторые из самых распространенных в мире вакцин пошатнулись перед ним. Вакцины, разработанные против более ранних вариантов, нуждаются в бустерной дозе, чтобы защищать от «омикрона».
Но не все новости плохи. Вакцины, особенно с «бустером», дают значительную защиту от тяжелых симптомов и смерти. По результатам предварительных исследований на животных, «омикрон» вызывает большую патологию в верхних дыхательных путях, но меньшее поражение легких. Данные из нескольких стран свидетельствуют о том, что этот вариант связан с более легким течением заболевания, хотя еще окончательно не понятно, причина ли – в самом вирусе, или, может, в предыдущем иммунитете.
Страны имеют разные стратегии сдерживания будущего распространения вируса. Те, у которых есть достаточные ресурсы, ускорили бустерные дозы вакцинации. Другие же восстанавливают карантинные меры, а третьи ожидают, как новые волны повлияют на их систему здравоохранения.
Поскольку многие страны до сих пор не имеют достаточных запасов вакцин, можно ожидать, что будут появляться новые варианты коронавируса. Как показал «омикрон», моделирование будущих волн болезни будет становиться все сложнее. Предыдущие статистические модели больше бездействуют, ведь появилось много новых факторов, которые очень сложно учитывать: иммунитет от предыдущих заражений и его ослабление со временем, влияние вакцин, повторные прививки, различные штаммы вируса и т.д. В перспективе придется учитывать и лекарства от коронавируса, которые как раз попадают на рынок.
Так что шансов, что вакцины вместе с предыдущими инфекциями создадут коллективный иммунитет и COVID-19 исчезнет, практически не осталось. В то же время эта болезнь, скорее всего, станет эндемичной, а вакцины будут защищать разве что от тяжелого течения, но не от заражения.
Как показал «омикрон», это только увеличивает необходимость вакцинации в слаборазвитых странах. В регионах с небольшим количеством прививок существует большая вероятность появления новых разрушительных вариантов. С этим связана и необходимость тестирования и геномных исследований.
К счастью, в 2022 году должны появиться новые средства борьбы с пандемией. Новые вакцины на белковой основе будут стоить дешевле и выдвигать меньшие требования к хранению, чем действующие мРНК-вакцины. В декабре ВОЗ одобрила долгожданную белковую вакцину от компании Novavax для использования в экстренных случаях. В будущем должны появиться вакцины против конкретных вариантов вируса, которые, кроме того, можно принимать перорально, а не инъекционно. Несколько таких вакци н – одна, разработанная китайской компанией CanSino, а другая – от AstraZeneca – как раз проходят клинические испытания.
Между тем другим подходом к борьбе с болезнью станет антивирусное лекарство в таблетках. В последние месяцы некоторые страны разрешили использование двух таких лекарств – препаратов молнупиравир от компании Merck в Нью-Джерси и паксловид (нирматрелвир) от нью-йоркской Pfizer. Результаты клинических испытаний других лекарств против коронавируса ожидают в следующем году.
Все это расширяет возможности мира сражаться с будущими вспышками SARS-CoV-2 и внушает оптимизм. Но оптимизм должен идти с незаурядной долей реализма: вирус будет дальше циркулировать и изменяться. Сейчас нет возможности спрогнозировать его будущую траекторию, поэтому люди должны быть готовы к разным вариантам.
Хорошие же новости заключаются в том, что «омикрон» вызывает более легкие симптомы заболевания у взрослых, если сравнить с предыдущими вариантами вируса SARS-CoV-2, а самые плохие прогнозы дальнейшего течения пандемии, скорее всего, не сбудутся. Но жизнь снова прервалась: школьники вернулись к онлайн-обучению, а бизнес снова терпит потери. Даже хотя госпитализация нужна относительно небольшому проценту больных, заоблачно высокие показатели инфицирования указывают на то, что люди по-прежнему будут иметь дело с опасным заболеванием, которое может вызвать смерть или длительную инвалидность. Это прежде всего касается невакцинированных людей – группы, в которую до сих пор принадлежит большая часть населения мира, особенно дети.
Для тех, кто надеялся, что 2021 год станет годом, когда пандемия останется в прошлом, все это стало суровым напоминание о том, что она до сих пор существует. Поэтому вместо того, чтобы строить планы о возвращении к «нормальной» жизни, которую мы знали до начала, мир должен смириться с фактом, что SARS-CoV-2 никуда не исчезнет.
Следовательно, страны должны решать, как они будут жить с COVID-19, а жить с COVID-19 не означает игнорировать болезнь. Правительства должны самостоятельно решать, как балансировать смертность, инвалидность и потери от вируса с экономическими и социальными мерами его сдерживания, такими как принудительное ношение масок и закрытие предприятий. Этот баланс, очевидно, будет изменяться от одного региона в другой, в зависимости от количества больных, возможностей системы здравоохранения, вакцинации, наличия лекарств и появления новых вариантов вируса.
Вариант омикрон в ноябре прошлого года осветил текущие проблемы с SARS-CoV-2. Этот штамм имеет высокую заразность, однако вакцины и предварительные инфицирования сформировали относительно высокую иммунную защиту от тяжелого течения заболевания. Многие ученые и политики надеются, что будущие волны коронавируса будут менее разрушительными благодаря наращиванию коллективного иммунитета, ограничивающего циркуляцию вируса.
Ученые знали, что мутации в вирусном геноме предваряют способность иммунитета бороться с ним. Но «омикрон» нанес более быстрый и серьезный удар, чем ожидалось. Теперь ясно, что повторное инфицирование очень распространено, а некоторые из самых распространенных в мире вакцин пошатнулись перед ним. Вакцины, разработанные против более ранних вариантов, нуждаются в бустерной дозе, чтобы защищать от «омикрона».
Но не все новости плохи. Вакцины, особенно с «бустером», дают значительную защиту от тяжелых симптомов и смерти. По результатам предварительных исследований на животных, «омикрон» вызывает большую патологию в верхних дыхательных путях, но меньшее поражение легких. Данные из нескольких стран свидетельствуют о том, что этот вариант связан с более легким течением заболевания, хотя еще окончательно не понятно, причина ли – в самом вирусе, или, может, в предыдущем иммунитете.
Страны имеют разные стратегии сдерживания будущего распространения вируса. Те, у которых есть достаточные ресурсы, ускорили бустерные дозы вакцинации. Другие же восстанавливают карантинные меры, а третьи ожидают, как новые волны повлияют на их систему здравоохранения.
Поскольку многие страны до сих пор не имеют достаточных запасов вакцин, можно ожидать, что будут появляться новые варианты коронавируса. Как показал «омикрон», моделирование будущих волн болезни будет становиться все сложнее. Предыдущие статистические модели больше бездействуют, ведь появилось много новых факторов, которые очень сложно учитывать: иммунитет от предыдущих заражений и его ослабление со временем, влияние вакцин, повторные прививки, различные штаммы вируса и т.д. В перспективе придется учитывать и лекарства от коронавируса, которые как раз попадают на рынок.
Так что шансов, что вакцины вместе с предыдущими инфекциями создадут коллективный иммунитет и COVID-19 исчезнет, практически не осталось. В то же время эта болезнь, скорее всего, станет эндемичной, а вакцины будут защищать разве что от тяжелого течения, но не от заражения.
Как показал «омикрон», это только увеличивает необходимость вакцинации в слаборазвитых странах. В регионах с небольшим количеством прививок существует большая вероятность появления новых разрушительных вариантов. С этим связана и необходимость тестирования и геномных исследований.
К счастью, в 2022 году должны появиться новые средства борьбы с пандемией. Новые вакцины на белковой основе будут стоить дешевле и выдвигать меньшие требования к хранению, чем действующие мРНК-вакцины. В декабре ВОЗ одобрила долгожданную белковую вакцину от компании Novavax для использования в экстренных случаях. В будущем должны появиться вакцины против конкретных вариантов вируса, которые, кроме того, можно принимать перорально, а не инъекционно. Несколько таких вакци н – одна, разработанная китайской компанией CanSino, а другая – от AstraZeneca – как раз проходят клинические испытания.
Между тем другим подходом к борьбе с болезнью станет антивирусное лекарство в таблетках. В последние месяцы некоторые страны разрешили использование двух таких лекарств – препаратов молнупиравир от компании Merck в Нью-Джерси и паксловид (нирматрелвир) от нью-йоркской Pfizer. Результаты клинических испытаний других лекарств против коронавируса ожидают в следующем году.
Все это расширяет возможности мира сражаться с будущими вспышками SARS-CoV-2 и внушает оптимизм. Но оптимизм должен идти с незаурядной долей реализма: вирус будет дальше циркулировать и изменяться. Сейчас нет возможности спрогнозировать его будущую траекторию, поэтому люди должны быть готовы к разным вариантам.
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