Минздрав зафиксировал резкий спад инфицирования

В Украине зафиксирован минимальный суточный показатель инфицирования коронавирусом в текущем году - 1 334 человека.
Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 24 мая.
Среди заболевших – 86 детей и 21 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 019 человек; летальных случаев – 68; выздоровело – 6 999 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 183 855 человек, 49 436 пациентов скончалось, 1 957 560 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 125
Винницкая область - 39
Волынская область - 67
Днепропетровская область - 190
Донецкая область - 42
Житомирская область - 48
Закарпатская область - 7
Запорожская область - 54
Ивано-Франковская область - 35
Киевская область - 4
Кировоградская область - 26
Луганская область - 13
Львовская область - 41
Николаевская область - 151
Одесская область - 29
Полтавская область - 7
Ровенская область - 46
Сумская область - 33
Тернопольская область - 55
Харьковская область - 101
Херсонская область - 26
Хмельницкая область - 16
Черкасская область - 47
Черновицкая область - 39
Черниговская область - 26
Среди заболевших – 86 детей и 21 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 019 человек; летальных случаев – 68; выздоровело – 6 999 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 183 855 человек, 49 436 пациентов скончалось, 1 957 560 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 125
Винницкая область - 39
Волынская область - 67
Днепропетровская область - 190
Донецкая область - 42
Житомирская область - 48
Закарпатская область - 7
Запорожская область - 54
Ивано-Франковская область - 35
Киевская область - 4
Кировоградская область - 26
Луганская область - 13
Львовская область - 41
Николаевская область - 151
Одесская область - 29
Полтавская область - 7
Ровенская область - 46
Сумская область - 33
Тернопольская область - 55
Харьковская область - 101
Херсонская область - 26
Хмельницкая область - 16
Черкасская область - 47
Черновицкая область - 39
Черниговская область - 26
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