Минздрав зафиксировал минимальное количество инфицирований - 535 человек

За минувшее воскресенье в стране зафиксирован минимальный прирост новых случаев инфицирования - 535 человек, но госпитализирован с осложнениями от вируса за прошедшие сутки был 601 украинец.
Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня.
Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был госпитализован 601 человек, 33 человека скончались, а 1743 - выздоровели.
Больше всего случаев накануне зафиксировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 87 случаев;
Винницкая область - 11 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 47 случаев;
Донецкая область - 5 случаев;
Житомирская область - 29 случаев;
Закарпатская область - 8 случаев;
Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был госпитализован 601 человек, 33 человека скончались, а 1743 - выздоровели.
Больше всего случаев накануне зафиксировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 87 случаев;
Винницкая область - 11 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 47 случаев;
Донецкая область - 5 случаев;
Житомирская область - 29 случаев;
Закарпатская область - 8 случаев;
Запорожская область - 0 случаев;
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 5 случаев;
Львовская область - 19 случаев;
Николаевская область - 78 случаев;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 3 случая;
Ровенская область - 42 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 25 случаев;
Харьковская область - 10 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 4 случая;
Черкасская область - 19 случаев;
Черновицкая область - 19 случаев;
Черниговская область - 4 случая.
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 5 случаев;
Львовская область - 19 случаев;
Николаевская область - 78 случаев;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 3 случая;
Ровенская область - 42 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 25 случаев;
Харьковская область - 10 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 4 случая;
Черкасская область - 19 случаев;
Черновицкая область - 19 случаев;
Черниговская область - 4 случая.
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