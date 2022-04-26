Минздрав: за последние сутки в Украине заболели 666 детей

16218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников, об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.
При этом выздоровели уже 326238 человек (накануне - 8 843), а скончались 11909 украинцев (накануне - 192).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 65539 (+1 520)
Винницкая - 16710 (+340)
Волынская - 23273 (+367)
Днепропетровская - 34888 (+1 773)
Донецкая - 21786 (+442)
Житомирская - 28 481 (+555)
Закарпатская - 22 748 (+323)
Запорожская - 28 229 (+1 003)
Ивано-Франковская - 34696 (+651)
Киевская - 35235 (+994)
Кировоградская - 4824 (+118)
Луганская - 6061 (+136)
Львовская - 44509 (+898)
Николаевская - 17167 (+436)
Одесская - 41 501 (+966)
Полтавская - 20701 (+497)
Ровенская - 29 875 (270)
Сумская - 26590 (+928)
Тернопольская - 27050 (+298)
Харьковская - 54028 (+595)
Херсонская - 9633 (+288)
Хмельницкая - 28350 (+647)
Черкасская - 21 402 (+734)
Черновицкая - 33 018 (+546)
Черниговская - 17 113 (+628)
При этом выздоровели уже 326238 человек (накануне - 8 843), а скончались 11909 украинцев (накануне - 192).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 65539 (+1 520)
Винницкая - 16710 (+340)
Волынская - 23273 (+367)
Днепропетровская - 34888 (+1 773)
Донецкая - 21786 (+442)
Житомирская - 28 481 (+555)
Закарпатская - 22 748 (+323)
Запорожская - 28 229 (+1 003)
Ивано-Франковская - 34696 (+651)
Киевская - 35235 (+994)
Кировоградская - 4824 (+118)
Луганская - 6061 (+136)
Львовская - 44509 (+898)
Николаевская - 17167 (+436)
Одесская - 41 501 (+966)
Полтавская - 20701 (+497)
Ровенская - 29 875 (270)
Сумская - 26590 (+928)
Тернопольская - 27050 (+298)
Харьковская - 54028 (+595)
Херсонская - 9633 (+288)
Хмельницкая - 28350 (+647)
Черкасская - 21 402 (+734)
Черновицкая - 33 018 (+546)
Черниговская - 17 113 (+628)
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии