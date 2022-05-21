Минздрав ввел новые нормы, которые позволят ускорить вакцинацию 

В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации.
Об этом говорится в тексте распоряжения.
Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки:
- для пункта прививки - 50 и больше,
- для одного центра вакцинации - 50 и больше,
- для одной мобильной бригады - 100 и больше.
О количестве сделанных прививок должны будут докладывать в Минздрав.
Также в МОЗ решили продлить график работы центров вакцинации.
Также в МОЗ решили продлить график работы центров вакцинации.
- пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации населения от коронавируса,
- недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,
- постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.
Кроме того, семейных врачей обязали обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации: графике работы и местах расположения прививочных пунктов и центров вакцинации, а также напоминать о сроках повторной вакцинации.
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