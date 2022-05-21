Минздрав ввел новые нормы, которые позволят ускорить вакцинацию 

17:02 17 августа Киев, Украина

В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса . По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации.

Об этом говорится в тексте распоряжения.



Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки:

для пункта прививки - 50 и больше,

для одного центра вакцинации - 50 и больше,

для одной мобильной бригады - 100 и больше.

О количестве сделанных прививок должны будут докладывать в Минздрав.



Также в МОЗ решили продлить график работы центров вакцинации.

пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации населения от коронавируса,

недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,

постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

Кроме того, семейных врачей обязали обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации: графике работы и местах расположения прививочных пунктов и центров вакцинации, а также напоминать о сроках повторной вакцинации.