Минздрав: во время осеннего локдауна сертификат о вакцинации даст массу преимуществ его владельцу

COVID-сертификат является пропуском не только для путешествий за границу, но и может использоваться во время локдауна внутри страны, а вакцинированные сотрудники могут даже спасти свою организацию от возможных карантинных ограничений в трудовой деятельности.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.
"Сертификат, который у вас сгенерируется в "Дії", - это сертификат также и для внутреннего использования", - сказал он.
В частности планируется, что внутри Украины данный документ можно будет использовать во время локдаунов.
"Сертификат, который у вас сгенерируется в "Дії", - это сертификат также и для внутреннего использования", - сказал он.
В частности планируется, что внутри Украины данный документ можно будет использовать во время локдаунов.
В этой связи, по его мнению, появляется дополнительный стимул вакцинироваться.
"Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауна иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и пр.", - добавил замминистра.
"Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауна иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и пр.", - добавил замминистра.
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