Минздрав: во время осеннего локдауна сертификат о вакцинации даст массу преимуществ его владельцу

18:11 07 июля Киев, Украина

COVID-сертификат является пропуском не только для путешествий за границу, но и может использоваться во время локдауна внутри страны, а вакцинированные сотрудники могут даже спасти свою организацию от возможных карантинных ограничений в трудовой деятельности.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.



"Сертификат, который у вас сгенерируется в "Дії", - это сертификат также и для внутреннего использования", - сказал он.



В частности планируется, что внутри Украины данный документ можно будет использовать во время локдаунов.

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Например, спортзал… Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", - объяснил Кучер.

В этой связи, по его мнению, появляется дополнительный стимул вакцинироваться.



"Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауна иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и пр.", - добавил замминистра.