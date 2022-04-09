Минздрав: вакцинация выходного дня снизила показатели до 42 308 человек

Рекордная вакцинация украинцев пошла на спад: за прошедшую субботу вакцинировано всего 42 308 человек.
Об этом сообщил Минздрав в воскресенье, 11 июля.
Отмечается, что в течение суток работали 229 мобильных бригад, 475 пунктов прививки и 148 центров вакцинации.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Sinovac Biotech – 25 528. Меньше использовались вакцины компаний Pfizer – 15 770 и AstraZeneca – 1 010.
По состоянию на 11 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.
С начала прививочной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу – 2 298 300 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 164 676 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 462 976 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев - 2109
Винницкая обл - 585
Волынская обл - 105
Днепропетровская обл - 1141
Донецкая обл - 407
Житомирская обл - 704
Закарпатская обл - 473
Запорожская обл - 690
Ивано-Франковская обл - 186
Киевская обл - 1839
Кировоградская обл - 563
Луганская обл - 67
Львовская обл - 1793
Николаевская обл - 277
Одесская обл - 828
Полтавская обл - 2193
Ровенская обл - 231
Сумская обл - 284
Тернопольская обл - 649
Харьковская обл - 1394
Херсонская обл - 881
Хмельницкая обл - 544
Черкасская обл - 935
Черновицкая обл - 648
Черниговская обл - 1548
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Sinovac Biotech – 25 528. Меньше использовались вакцины компаний Pfizer – 15 770 и AstraZeneca – 1 010.
По состоянию на 11 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.
С начала прививочной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу – 2 298 300 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 164 676 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 462 976 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев - 2109
Винницкая обл - 585
Волынская обл - 105
Днепропетровская обл - 1141
Донецкая обл - 407
Житомирская обл - 704
Закарпатская обл - 473
Запорожская обл - 690
Ивано-Франковская обл - 186
Киевская обл - 1839
Кировоградская обл - 563
Луганская обл - 67
Львовская обл - 1793
Николаевская обл - 277
Одесская обл - 828
Полтавская обл - 2193
Ровенская обл - 231
Сумская обл - 284
Тернопольская обл - 649
Харьковская обл - 1394
Херсонская обл - 881
Хмельницкая обл - 544
Черкасская обл - 935
Черновицкая обл - 648
Черниговская обл - 1548
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