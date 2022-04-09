Минздрав: вакцинация выходного дня снизила показатели до 42 308 человек

10:49 11 июля Киев, Украина

Рекордная вакцинация украинцев пошла на спад: за прошедшую субботу вакцинировано всего 42 308 человек.

Об этом сообщил Минздрав в воскресенье, 11 июля.

"42 308 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 10 июля 2021. Одну дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы – 21 234 человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 229 мобильных бригад, 475 пунктов прививки и 148 центров вакцинации.



Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Sinovac Biotech – 25 528. Меньше использовались вакцины компаний Pfizer – 15 770 и AstraZeneca – 1 010.



По состоянию на 11 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.



С начала прививочной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу – 2 298 300 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 164 676 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 462 976 прививок.



Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):



Киев - 2109

Винницкая обл - 585

Волынская обл - 105

Днепропетровская обл - 1141

Донецкая обл - 407

Житомирская обл - 704

Закарпатская обл - 473

Запорожская обл - 690

Ивано-Франковская обл - 186

Киевская обл - 1839

Кировоградская обл - 563

Луганская обл - 67

Львовская обл - 1793

Николаевская обл - 277

Одесская обл - 828

Полтавская обл - 2193

Ровенская обл - 231

Сумская обл - 284

Тернопольская обл - 649

Харьковская обл - 1394

Херсонская обл - 881

Хмельницкая обл - 544

Черкасская обл - 935

Черновицкая обл - 648

Черниговская обл - 1548