Минздрав: в каждой области с сегодняшнего дня есть центр вакцинации от ковид и не один

19:26 25 июня Киев, Украина

Ни один регион Украины не остался без центра вакцинации. Всего по стране их насчитывается более 130.
 
Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 25 июня.

Указано, что в центрах будут делать прививки тем, кто записался через лист ожидания приложения Дія или контакт-центр Минздрава.

"В центрах вакцинации будут делать прививки как тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию по телефону либо сообщением, так и еще из одной очереди", – уточнили в министерстве.

В другую очередь войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания.

"Приоритет отдается пожилым людям", – отметили в Минздраве.