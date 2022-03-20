Минздрав: в каждой области с сегодняшнего дня есть центр вакцинации от ковид и не один

Ни один регион Украины не остался без центра вакцинации. Всего по стране их насчитывается более 130.
Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 25 июня.
Указано, что в центрах будут делать прививки тем, кто записался через лист ожидания приложения Дія или контакт-центр Минздрава.
"В центрах вакцинации будут делать прививки как тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию по телефону либо сообщением, так и еще из одной очереди", – уточнили в министерстве.
В другую очередь войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания.
"Приоритет отдается пожилым людям", – отметили в Минздраве.
Указано, что в центрах будут делать прививки тем, кто записался через лист ожидания приложения Дія или контакт-центр Минздрава.
"В центрах вакцинации будут делать прививки как тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию по телефону либо сообщением, так и еще из одной очереди", – уточнили в министерстве.
В другую очередь войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания.
"Приоритет отдается пожилым людям", – отметили в Минздраве.
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