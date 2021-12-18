Минздрав Украины назвал все побочные эффекты от Covishield

09:54 14 Март Киев, Украина

Чтобы предупредить слухи о якобы опасных для жизни последствиях вакцинации, Министерство здравоохранения Украины опубликовало полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, а также перечень возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в нашей стране. Список возможных побочных эффектов ведомство в субботу, 13 марта, опубликовало на своей странице в Facebook.

Так, согласно размещенной информации, противопоказанием к вакцинации является:

Тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины.

Гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

Острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", - отмечается в сообщении.

Также, в Минздраве сообщили, что реакцией на вакцину может быть: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота, утомляемость, бессонница.

"Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что перед вакцинацией должен быть проведен медицинский осмотр.

Напомним, 23 июня истекает срок годности поставленной в Украину партии вакцины Covishield в количестве 500 тысяч доз.

Тем временем в Министерстве здравоохранения Украины назвали число утилизированных вакцин Covishield. Их утилизировали по разным причинам.