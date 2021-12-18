Минздрав Украины назвал все побочные эффекты от Covishield

Чтобы предупредить слухи о якобы опасных для жизни последствиях вакцинации, Министерство здравоохранения Украины опубликовало полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, а также перечень возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в нашей стране. Список возможных побочных эффектов ведомство в субботу, 13 марта, опубликовало на своей странице в Facebook.
Так, согласно размещенной информации, противопоказанием к вакцинации является:
- Тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины.
- Гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);
- Острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).
Также, в Минздраве сообщили, что реакцией на вакцину может быть: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота, утомляемость, бессонница.
В ведомстве напомнили, что перед вакцинацией должен быть проведен медицинский осмотр.
Напомним, 23 июня истекает срок годности поставленной в Украину партии вакцины Covishield в количестве 500 тысяч доз.
Тем временем в Министерстве здравоохранения Украины назвали число утилизированных вакцин Covishield. Их утилизировали по разным причинам.
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