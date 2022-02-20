Минздрав: Украина пройдет пик COVID-заболеваемости через две-три недели

10:56 19 Февраль Киев, Украина

В Минздраве сообщили об ожидаемом снижении заболеваемости населения коронавирусом. По последним данным министерства, за пятницу, 18 февраля, в Украине выявлено 31125 новых случаев заболевания коронавирусом. Это почти на 4 тысячи меньше, чем днем ранее.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 208 человек;
  • летальных исходов – 260;
  • выздоровели – 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 703 323 человека;
  • выздоровело – 3 926 496 человек;
  • летальных исходов – 104 366;
  • проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828. 

Случаев в областях в сутки:

  • Киев – 4 391
  • Винницкая – 596
  • Волынская – 949
  • Днепропетровская – 2 523
  • Донецкая – 1 564
  • Житомирская – 1 373
  • Закарпатская – 419
  • Запорожская – 1 295
  • Ивано-Франковская – 469
  • Киевская – 1 257
  • Кировоградская – 418
  • Луганская – 682
  • Львовская – 911
  • Николаевская – 1 349
  • Одесская – 2 657
  • Полтавская – 1 346
  • Ровенская – 734
  • Сумская – 967
  • Тернопольская – 560
  • Харьковская – 2 096
  • Херсонская – 987
  • Хмельницкая – 898
  • Черкасская – 1 280
  • Черновицкая – 338
  • Черниговская – 1 066 

В Минздраве считают, что Украина пройдет пик заболеваемости волны коронавируса через две-три недели.