Минздрав: Украина пройдет пик COVID-заболеваемости через две-три недели

В Минздраве сообщили об ожидаемом снижении заболеваемости населения коронавирусом. По последним данным министерства, за пятницу, 18 февраля, в Украине выявлено 31125 новых случаев заболевания коронавирусом. Это почти на 4 тысячи меньше, чем днем ранее.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 208 человек;

летальных исходов – 260;

выздоровели – 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 703 323 человека;

выздоровело – 3 926 496 человек;

летальных исходов – 104 366;

проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828.

Случаев в областях в сутки:

Киев – 4 391

Винницкая – 596

Волынская – 949

Днепропетровская – 2 523

Донецкая – 1 564

Житомирская – 1 373

Закарпатская – 419

Запорожская – 1 295

Ивано-Франковская – 469

Киевская – 1 257

Кировоградская – 418

Луганская – 682

Львовская – 911

Николаевская – 1 349

Одесская – 2 657

Полтавская – 1 346

Ровенская – 734

Сумская – 967

Тернопольская – 560

Харьковская – 2 096

Херсонская – 987

Хмельницкая – 898

Черкасская – 1 280

Черновицкая – 338

Черниговская – 1 066

В Минздраве считают, что Украина пройдет пик заболеваемости волны коронавируса через две-три недели.