Минздрав: Украина пройдет пик COVID-заболеваемости через две-три недели

В Минздраве сообщили об ожидаемом снижении заболеваемости населения коронавирусом. По последним данным министерства, за пятницу, 18 февраля, в Украине выявлено 31125 новых случаев заболевания коронавирусом. Это почти на 4 тысячи меньше, чем днем ранее.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 208 человек;
- летальных исходов – 260;
- выздоровели – 30 487 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 703 323 человека;
- выздоровело – 3 926 496 человек;
- летальных исходов – 104 366;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828.
Случаев в областях в сутки:
- Киев – 4 391
- Винницкая – 596
- Волынская – 949
- Днепропетровская – 2 523
- Донецкая – 1 564
- Житомирская – 1 373
- Закарпатская – 419
- Запорожская – 1 295
- Ивано-Франковская – 469
- Киевская – 1 257
- Кировоградская – 418
- Луганская – 682
- Львовская – 911
- Николаевская – 1 349
- Одесская – 2 657
- Полтавская – 1 346
- Ровенская – 734
- Сумская – 967
- Тернопольская – 560
- Харьковская – 2 096
- Херсонская – 987
- Хмельницкая – 898
- Черкасская – 1 280
- Черновицкая – 338
- Черниговская – 1 066
В Минздраве считают, что Украина пройдет пик заболеваемости волны коронавируса через две-три недели.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии