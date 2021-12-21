Минздрав сообщил об изменении правил адаптивного карантина

С 12 августа в стране будут действовать измененные правила адаптивного карантина. Пресс-служба министерства сообщила о новом графике принятия решений по смягчению карантинных правил.

Теперь решение о смягчении будут принимать каждые 14 дней.

“В среду, 12 августа, Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление, регулирующее правила адаптивного карантина в стране. 13 августа состоится заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором регионы Украины будут распределены на новые зоны по уровню распространения коронавируса”, — отметил министр Степанов.

Согласно изменениям, регионы будут делить на зоны (красную, оранжевую и т. д.) по следующим показателям:

Количество тестирований — не менее 24 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения — не более 40.

Заполненность коек — не более 50%. Если заполненность выше — область переходит в оранжевую зону, если 75% и выше — в красную.

Решение о переходе в другую зону (из красной зоны в оранжевую / желтую / зеленую) будут пересматривать раз в 14 дней. Такой срок неслучаен — именно столько длится инкубационный период.

Ранее сообщалось о дополнительных 60 койках, которые развернут к выходным в Харькове для постковидных пациентов.