Минздрав сообщил об изменении правил адаптивного карантина

С 12 августа в стране будут действовать измененные правила адаптивного карантина. Пресс-служба министерства сообщила о новом графике принятия решений по смягчению карантинных правил.
Теперь решение о смягчении будут принимать каждые 14 дней.
Согласно изменениям, регионы будут делить на зоны (красную, оранжевую и т. д.) по следующим показателям:
Количество тестирований — не менее 24 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения — не более 40.
Заполненность коек — не более 50%. Если заполненность выше — область переходит в оранжевую зону, если 75% и выше — в красную.
Решение о переходе в другую зону (из красной зоны в оранжевую / желтую / зеленую) будут пересматривать раз в 14 дней. Такой срок неслучаен — именно столько длится инкубационный период.
Ранее сообщалось о дополнительных 60 койках, которые развернут к выходным в Харькове для постковидных пациентов.
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